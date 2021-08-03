وكالة: الصين تعطي الضوء الأخضر لتعيين سويدي مبعوثا أمميا لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيعين رسميا الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج مبعوثا جديدا له إلى اليمن بعدما أعطت الصين بشكل غير رسمي الضوء الأخضر للاختيار بعد تأخير عدة أسابيع.



وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا الموافقة على جروندبرج بالإجماع ليحل محل مارتن جريفيث، الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وجروندبرج هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر أيلول 2019. وقال دبلوماسيون إن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو تموز وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على التعيين.

غير أنَّ الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت. وقال مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين إن الصين وافقت الآن على تعيين جروندبرج لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.

وسيخطر جوتيريش الآن المجلس رسميا بتعيين جروندبرج وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر. وامتنع متحدث باسم جوتيريش عن التعليق