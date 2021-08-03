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أزمة غير مسبوقة في مادة الغاز المنزلي بمدينة تعز

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اليمن العربي ـ تعز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة غير مسبوقة في مادة الغاز المنزلي بمدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

تشهد مدينة تعز أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد انعدامه في المحطات الرسمية منذ أشهر.

 

ويقف المواطنون في طوابير طويلة للبحث عن مادة الغاز في منطقة حي 'الجامعة'.

 

وذكر الأهالي أنهم يبقون في الشارع ساعات طويلة للحصول على الغاز، مناشدين السلطة المحلية سرعة توفيره والحد من الازدحام أمام نقاط البيع.

 

ولفت الأهالي إلى أن مادة الغاز تتواجد في السوق السوداء بشكل كبير، وبأسعار باهظة، في ظل غياب الرقابة وتجاهل الجهات المعنية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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