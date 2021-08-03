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منع السباحة في شواطئ 5 محافظات يمنية بسبب حوادث الموت المستمرة

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

منعت مصلحة خفر السواحل السباحة في شواطئ خمس محافظات يمنية، بسبب حوادث الموت المستمرة.

 

وعممت المصلحة توجيها بمنع السباحة بشكل نهائي في شواطئ عدن وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت.

 

وذكرت المصلحة أن حوادث الموت في شواطئ المحافظات المذكورة تكررت منذ بدء موسم الرياح في يوليو المنصرم.

 

وقالت المصلحة إن الاستهتار بتوجيهاتها من قبل مرتادي الشواطئ أدى إلى إزهاق كثير من الأرواح

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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