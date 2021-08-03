شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (5) حالات إصابة مؤكدة، في المحافظات التالية:

(2) #عدن

(2) #مأرب

(1) #تعز

ولفتت عبر حسابها على موقع تويتر إلى أنه تم تسجيل (20) حالة شفاء على النحو التالي:

(15) #عدن

(2) #تعز

(2) #المهرة

(1) #حضرموت

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل حالتي وفاة في محافظة حضرموت وشبوة، في حين تم إجراء (2986) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7086) منها (1380) وفاة و(4232) تعافي