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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (5) حالات إصابة مؤكدة، في المحافظات التالية:
(2) #عدن
(2) #مأرب
(1) #تعز
ولفتت عبر حسابها على موقع تويتر إلى أنه تم تسجيل (20) حالة شفاء على النحو التالي:
(15) #عدن
(2) #تعز
(2) #المهرة
(1) #حضرموت
وقالت اللجنة إنه تم تسجيل حالتي وفاة في محافظة حضرموت وشبوة، في حين تم إجراء (2986) فحص اليوم.
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7086) منها (1380) وفاة و(4232) تعافي