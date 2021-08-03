المئات من مرضى الفشل الكلوي في تعز مهددون بالموت بعد توقف مركز الغسيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

أكد مركز الغسيل الكُلوي في مستشفى 'الثورة' العام في تعز توقفه عن العمل بشكل كلي؛ نتيجة نفاد الوقود.



وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المركز توقف عن تشغيل أجهزته كافة، منذ فجر اليوم، وذلك بعد توقف برنامج إمداده بالديزل منذ شهرين.

وحذّرت المصادر من أن توقف العمل يهدد حياة نحو مائتين وعشرين مريضاً بالفشل الكُلوي، يترددون على المركز أسبوعيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية تدعم المركز بالوقود، لكنها توقفت عن إمداده منذ يونيو/ حزيران الماضي، دون توضيح الأسباب.