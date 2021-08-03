رئيس مجلس الشورى يناقش مع عدد من البرلمانيين أوضاع الحديدة جرّاء الانقلاب الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الحديدة برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة الشيخ هبة الله علي شريم، الأوضاع التي تعانيها محافظة الحديدة جرّاء انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



واستعرض اللقاء سطو مليشيا الحوثي على الموارد المالية والاقتصادية في الحديدة، وممارسة تجويع أبناءها وعدم التزام المليشيات باتفاق استوكهولم، وضرورة التدخل الدولي للحد من الكارثة البيئية والصحية المحدقة، نتيجة رفض المليشيات الحوثية السماح للفريق الأممي بفحص ومعاينة ناقلة النفط صافر لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي حدوث الكارثة، وما يمكن أن تسببه من أضرار في البيئة البحرية للمياه اليمنية والدول المطلة على البحر الأحمر.

وخلال اللقاء أشار أعضاء مجلس النواب إلى ان تهامة والحديدة تعرضت لظلم مجحف منذ عقود طويلة من الزمن، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في فخامة رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بانصاف ابناء تهامة في المرحلة الحالية، مطالبين بتطبيق مخرجات الحوار الوطني وفِي أساسها قيام الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ومنها إقليم تهامة تلك التي يدافع عنها ابناء اليمن.

من ناحيته ثمن رئيس مجلس الشورى، دور أبناء محافظة الحديدة في الدفاع عن الجمهورية والوحدة واليمن الاتحادي.. مؤكدًا حرصه على نقل هموم أبناء الحديدة إلى فخامة الرئيس، الذي يولي كل أبناء الجمهورية اهتماما كبيرا في ظل ظروف بالغة التعقيد، وسيطرة المليشيات المدعومة من إيران على موارد الدولة.