مناقشة تدخلات منظمة رعاية الطفل الدولية بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي اليوم مع مدير منظمة رعاية الطفل الدولية في المحافظة جورج مورند ومدير البرامج في اليمن نعومي هيام عدد من التدخلات الانسانية في المحافظة.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي اكد الوكيل الاكحلي على اهمية التحرك الميداني للمنظمات الدولية في الكثير من المواقع لتلامس كل الاحتياجات الحقيقية والضرورية للمواطن والتنسيق مع الجهات الحكومية في التخطيط والاحتياجات.

وقدم مدير المنظمة شرح عن الاعمال والتدخلات التي ستقوم بها المنظمة في تعز منها معالجة اصابات الاطفال الناتجة عن الحرب والعمل وفق الخطة المقدمة للمنظمة من مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة في عدد من الاحتياجات.

من جانبه اشارت مديرة البرامج في المنظمة الى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتكييف التمويل بحسب الاحتياجات الهامة ذات الاولوية وبذل جهد اكبر في الكثير من التدخلات خصوصا بعد ان تم استئجار مقر للمنظمة في المحافظة والذي سيتم بدء العمل فيه بشهر سبتمبر (ايلول) القادم.