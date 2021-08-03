مرصد: استشهاد 18 شخصا بينهم 10 أطفال و5 نساء خلال ثلاثة أشهر جراء الألغام الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ذكر المرصد اليمني للألغام، أن 18 شخصاً بينهم 10 أطفال و5 نساء، استشهدوا خلال ثلاثة أشهر، جراء الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في عدد من المناطق اليمنية الملوثة بالألغام.



جاء ذلك في إحصائية للمرصد نشرها على صفحته في "فيس بوك"، حول الخسائر البشرية والمادية لألغام الحوثيين والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب خلال الربع الثاني (أبريل- مايو- يونيو) من العام الجاري 2021 ، التي تم توثيقها في عدد من المناطق الملوثة باليمن.

ووفق المرصد فقد قتل 18 شخص، بينهم 10 أطفال و5 نساء وخبير ألغام واحد، جراء الألغام في الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأدت تلك الألغام إلى إصابة 32 شخصاً بينهم 7 أطفال وامرأتين وعامل في نزع الألغام.

كما أدت تلك الألغام إلى نفوق 50 رأس من الماشية، وتدمير وتضرر 6 مركبات مدنية