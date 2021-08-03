الوليدي يناقش مع منظمة انترسوس تدخلاتها في قطاع الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم بعدن، مع ممثلي منظمة انترسوس، عددا من القضايا ذات الشأن الصحي.



كما جرى خلال اللقاء الذي ضم كل من منسقة البعثة لدى اليمن ايفلين ليرنوت، ومنسقة برامج المنظمة مندي رودر، ومنسقة برامج المنظمة على مستوى العالم الدا كابيليشي، مناقشة تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة وسبل الارتقاء بها بما يخدم تعزيز منظومة القطاع الصحي في اليمن.

واستعرض الدكتور الوليدي جملة تدخلاتها لها وتقييم أدائها .. مشددا على ضرورة تفعيل أوجه التنسيق المشترك والمسبق مع قطاعات الوزارة لتوجيه التدخلات وفقا لخطة الوزارة .. داعيا إلى تركيز التدخلات المقبلة في المناطق الأكثر احتياجا لها لاسيما في المناطق النائية.