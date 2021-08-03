شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش تستعيد السيطرة على مواقع مهمة في جبهة رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أكدت مصادر عسكرية تواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة، في مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب شرقي اليمن.



وأضافت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت صباح اليوم مواقع الحوثيين في جبهة "المشيريف" بمديرية رحبة.

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على جبل "البياض" في جبهة المشيريف، الذي وصفته المصادر بأنه موقع هام ويسيطر على أجزاء واسعة من الجبهة.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول حصيلة الضحايا من الطرفين خلال المواجهات.