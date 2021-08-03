وكيل وزارة الصحة يناقش مع ممثل منظمة ادرا تعزيز العمل المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور أحمد الكمال، اليوم، مع الممثل المقيم لمنظمة ادرا لدى بلادنا تريفان بيجونوت، سُبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الصحي.



كما استعرض اللقاء مجالات التدخلات المستقبلية للمنظمة في القطاع الصحي وكيفية توجيهها في المناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى تقييم التدخلات السابقة للمنظمة ومدى تطابقها مع الرؤية الصحية لوزارة الصحة.

وأكد الدكتور الكمال، أهمية رفع مستوى التنسيق بين الوزارة والمنظمة وتوسيع مجالات التدخلات الصحية للمنظمة في المناطق والمحافظات المختلفة والمساعدة في بناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر الصحية المختلفة.

حضر اللقاء مدير عام التعاون الفني بوزارة الصحة الدكتور صالح هشله ومدير مكتب المنظمة في عدن.