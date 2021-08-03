تنفيذي شبوة يناقش استعدادات بدء أول عام دراسي في جامعة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشلة، عددا من التقارير والقضايا المدرجة في جدول أعماله بمقدمتها الاستعدادات لبدء أول عام دراسي في جامعة شبوة 2021 - 2022م.



وقدم رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة، إحاطة متكاملة عن الجهود التي بُذلت وتُبذل حاليا من أجل إستكمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لتدشين العام الدراسي الأول .. مشيدا بتوجيهات رئيس الوزراء ودعم قيادة محافظة شبوة للنهوض بجامعة شبوة.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره وكيلا محافظة شبوة المساعدان فهد الطوسلي وسالم الأحمدي، تقريرين عن نشاط وأداء مكتب الصحة العامة والسكان في شبوة خلال النصف الأول من العام الجاري، وعن نشاط وأداء صندوق النظافة والتحسين خلال العام الماضي 2020م.

وأشاد المكتب التنفيذي بنشاط وأداء المرفقين خلال الفترة الماضية، وأقر عددا من التدابير والإجراءات اللازمة بشأن معالجة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تعترضهما والتي تساهم في تحسين وتطوير عملهما ونشاطهما خلال الفترة القادمة.