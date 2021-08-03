تشييع رسمي وشعبي لجثمان قائد اللواء الثاني حماية طرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شُيِّع، اليوم الثلاثاء، بمدينة مأرب جثمان العميد عبدالواحد الحداد قائد اللواء الثاني حماية طرق ورفيقه الملازم علي عبدالله الشعفلي الحداد، اللذان استشهدا وهما يؤديان واجبهما الوطني في مواجهة العناصر التخريبية التي قامت بالاعتداء على قوات الجيش المكلفة بحماية وتأمين الطريق العام الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت.



ونقل جثمان الشهيدين إلى مثواهما بمسقط رأسيهما في "جو العُبر منين الحدد"، في موكب جنائزي مهيب تقدمه وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية وأعيان محافظة مأرب وجمع غفير من المواطنين.

وأشاد وزير الدفاع بمناقب الشهيدين وبطولاتهما الخالدة طيلة السنوات الماضية في معركة الوطن ضد مليشيات الحوثي الإرهابية والعناصر التخريبية، مؤكداً بأن رحيل الشهيدين يعد خسارة كبيرة على الوطن وعلى القوات المسلحة.

من جانبه ترحم رئيس هيئة الأركان العامة على الشهيدين.. مشيرا إلى أن قوات الجيش تقدم الشهداء من أجل أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار، ومؤكداً لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار أو أمن مأرب فإن الجيش له بالمرصاد وسيردعه عند حده.