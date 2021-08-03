شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة رحبة جنوب مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، التقدم في جبهة رحبة جنوب محافظة مارب.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة نفذوا هجوماً خاطفاً تمكنوا من خلاله تحرير جبل البياض في جبهة رحبة، وكبدوا ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش دمرت طقم يحمل عيار 23 ومصرع جميع من كانوا على متنه من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.