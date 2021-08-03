مناقشة خطط ومشاريع التطوير لهيئة الطيران المدني والارصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع بهيئة الطيران المدني والارصاد الجوي، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، الخطط والمشاريع التطويرية للهيئة خلال المرحلة القادمة وسبل معالجة التحديات التي تواجه.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد ومدراء الادارات وكوادر الهيئة، اولويات المشاريع المدرجة لهذا العام ومنها مشروع مبنى الهيئة والذي تسعى لتنفيذه في اطار مشاريعها التطويرية والتحديثية وكذا تأهيل وتحديث مطارات الجمهورية في المناطق المحررة وفي مقدمتها مطار عدن الدولي والغيضه وسقطرى والريان.

واكد وزير النقل، الحرص على تطوير وتعزيز العمل بالمطارات في المحافظات المحررة، باعتبارهم شريان مهم ورئيسي يعول عليهم في رفد اقتصاد البلاد..مشدداً على ضرورة الاسراع في تحويل مطار سيئون الى مطار ليلي بحيث يمكنه استقبال الطيران المحلي والخارجي في اي وقت.

وأوضح التزام الوزارة وسعيها بتنفيذ توجيهات الحكومة بتفعيل وتشغيل مختلف مطارات الجمهورية في المناطق المحررة وفق الامكانيات المتاحة مع فتح المجال لشركات الطيران العربية والاجنبية المتقدمة بطلبات لاستيعاب رحلاتها الجوية في اطار المنافسة وتشجيع شركات الطيران على تشغيل خطوط جديدة داخلية وخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.

وتطرق الاجتماع، الى عدد من القضايا المتعلقة باستكمال العمل المؤسسي والتنظيمي للهيئة وبما من شأنه المساعدة على النهوض بنشاط الهيئة والرفع من مستوى قدراتها في اداء مهامها.

من جانبه استعرض رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الجوي، الصعوبات التي تواجه سير العمل، ومصفوفة الخطط الاستراتيجية للهيئة خلال العام الجاري، الهادفة إلى تأهيل وتطوير المطارات بما يكفل من تحقيق مكاسب وانجازات تعزز من اداء ونشاط الهيئة.