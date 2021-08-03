مدير عام المسيلة يحضر نهائي بطولة الفقيد علي الطبين معيلي للناشئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

حضر مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة الفقيد علي الطبين معيلي (أبوخلدون) لفئة الناشئين مواليد عام 2004 م، والتي جمعت فريقي، الوادي من المسيلة، والعين من سيحوت، وذلك في نهائي البطولة التي نظمها المركز الكشفي بمديرية المسيلة، والتي توج من خلالها فريق العين بلقب البطولة، بعد تغلبه على شقيقه الوادي بركلات الترجيح بنتيجة ( 4 _ 2 ) بعد تعادل الفريقين سلبياً في الوقت الأصلي للمباراة.



وفي تصريح لمدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل الدحيمي، والذي أشاد من خلاله بالتنظيم الرائع للبطولة والجهود الجبارة التي بذلها فريق المركز الكشفي بالمديرية بقيادة الأستاذ سالم احمد بريدان العامري ، كذلك بالروح الرياضية العالية التي تميزت بها الفرق المشاركة بالبطولة .

كما أكد الدحيمي على استعداد السلطة المحلية بمديرية المسيلة بتقديم الدعم اللازم لتشجيع الشباب في شتى المجالات، لاسيما الرياضية منها، لإقامة مثل هذه النشطة التي تساعد على صقل المواهب الكروية وتطويرها، مما يتيح لها تمثيل المديرية في الاستحقاقات الرسمية القادمة.

وأشاد مدير عام مديرية المسيلة، بمناقب الفقيد علي الطبين معيلي طيّب الله ثراه، حيث كان الفقيد رحمة الله معلماً فاضلاً، وإعلامياً متميزاً، ورياضياً خلوقاً ومتواضاً، ساهم في العديد من الإنجازات الرياضية التي حققتها مديرية المسيلة، وكان يعمل جاهداً للإرتقاء بمستوى الرياضة بالمديرية من خلال الفرق الرياضية أو الأنشطة المدرسية وغيرها من الأنشطة، مما جعل منه إيقونة من خلال هذه البطولة التي تحمل اسمه.

كما شكر الدحيمي كل من له الفضل بعد الله، في إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة وإظهارها بهذا المستوى الرائع والمتميز، وخص بالذكر قيادة وأعضاء المركز الكشفي بمديرية المسيلة، وإدارات الأندية، والفرق المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى مكتبي الشباب والرياضة بمديرتي المسيلة وسيحوت وكل الداعمين المساهمين في إنجاح البطولة في نسختها الأولى.

والجدير بالذكر حصل فريق الشعب الرياضي من مديرية سيحوت على جائزة الفريق المثالي، كما ذهبت جائزة أفضل لاعب بالبطولة للكابتن جمعان فهيد من فريق الوادي، فيما حاز زميله بالفريق على جائزة أفضل حارس، بينما ظفر لاعبي فريق العين، الكابتن باسم بطيحي بجائزة هداف البطولة، و الكابتن الخلوق مصطفى سعد عمرين بجائزة اللاعب المثالي.

حضر المباراة مستشار محافظ محافظة المهرة لشؤون مديرتي المسيلة وسيحوت الشيخ سعيد سالم بن ميطان السماحي، و رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم فرع المهرة الأستاذ الاثنين عمر سويلم، ومفوض مفوضية الكشافة بالمحافظة القائد محمد رزق العوبثاني، والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي المسيلة الأستاذ سالم احمد مول الدويلة، ومديري مكتبي الشباب والرياضة بمديريتي المسيلة وسيحوت الأستاذ ربيع أحمد مصاقع، والأستاذ محمد سعد خريسات الزويدي، و رئيس نادي إتحاد المسيلة الأستاذ نواف أحمد مسمار، ومستشار نادي إتحاد المسيلة الأستاذ محسن حسين الحامد، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ، ورؤساء الفرق الرياضية بمديريتي المسيلة وسيحوت، وجمع غفير من محبي المستديرة من داخل المديرية وخارجها.