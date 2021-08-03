رئيس مجلس النواب يتفقد مرافق مستشفى الغيضة المركزي ومركز الغسيل الكلوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بمعية وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، مرافق مستشفى الغيضة المركزي، ومركز الغسيل الكلوي، للإطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، والوقوف على العوائق والصعوبات وبحث الحلول والمعالجات المناسبة لها.



وخلال الزيارة، التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، اطلع رئيس مجلس النواب على كافة التجهيزات والانجازات التي شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية.

وقال البركاني : "إنه لأمر طيب اننا مع قيادة السلطة المحلية نزور المستشفى والمركز لنشاهد حجم الإنجاز الذي أسهمت فيه السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر والأشقاء في المملكة العربية السعودية.. شاكرين كل الجهود

والتجهيزات التي رأيناها والمعلومات التي سمعناها عن العمليات الكبرى التي تتم في المستشفى".

وطاف رئيس مجلس النواب ونائبه برفقة المحافظ بن ياسر ووزير الكهرباء بوحدة العناية المركزية بالمستشفى، ووحدة التشخيص الجزئية، وقسم الأشعة المقطعية.

وفي نفس السياق زار رئيس مجلس النواب، ومحافظ المحافظة، بمعية وزير الكهرباء والطاقة مركز الغسيل الكلوي، والإطلاع على التجهيزات الخدمات المقدمة فيه.

وقدم البركاني خلال زيارته لمركز الغسيل الكلوي الشكر لحكومة الممكلة العربية السعودية التي تكفلت ببناء مركز الغسيل الكلوي دعمًا لأبناء محافظة المهرة، قائلًا : "نشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونشكر الأخوة الأجلاء في السلطة المحلية بالمحافظة لما يقومون به من دعم متكامل للمركز، بحيث تتحمل السلطة المحلية الميزانية التشغيلية وجزء من النفقات الأخرى للمركز وهذا جانب إنساني، لإن الوقوف مع المرضى أمر يستحق الثناء والعرفان في كل الأوقات".

مضيفاً بالقول : "أن المستشفى يستقبل مرضى من محافظات أخرى وهذا أمر أسعدني، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح والاستمرار، وأتمنى أن أرى المهرة مرة أخرى وقد توسع هذا المستشفى".

وأوضح الشيخ البركاني أنه سمع من الأخ المحافظ بن ياسر أن هناك مستشفى جديد سيبنى في قادم الأيام، معتبرًا هذا إنجازًا رائعًا.. مبينًا إن الخدمات الإنسانية التي تقدم الآن تستحق الثناء والشكر والتقدير والعرفان.. متمنيًا من الأشقاء في المملكة أن يكونوا حاضرين في هذه المحافظة بكل المرافق التي تهم حياة الناس وما قدموه لهذا المستشفى أمر يثلج الصدر.