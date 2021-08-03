تدشين الدورة التدريبية لتمكين النساء الشرطيات بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت صباح اليوم بالمكلا الورشة التدريبية لتمكين النساء الشرطيات ضمن مشروع تعزيز الحماية من كوفيد 19 الذي ينفذه اتحاد نساء اليمن بتمويل البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.



وتهدف الدورة لتمكين النساء من أجل تحقيق عدالة النوع الاجتماعي والأمن الصحي.

تحدث الأستاذ حسين غذاف مدرب في المجال النوع الاجتماعي وحقوق الانسان، عن تطبيقات العملية لمبادئ حقوق الإنسان في القوانين اليمنية وأنشطة أجهزة وزارة الداخلية.

وتطرق مدرب الدورة "غذاف" في يومها الأول إلى الأعمال الإجرامية ضد القانون التي تتحول إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

استهدفت الورشة التدريبية 20 امرأة من منتسبي السلك الشرطوي بمحافظة حضرموت وتستمر على مدا خمسة أيام تدريبية.

تجدر الإشارة إلى إن هذه الورشة التدريبية الثانية التي ينفذه اتحاد نساء اليمن.