رئيس انتقالي سقطرى يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية للوقف أمام المستجدات الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - سقطرى

عقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، إجتماعاً باللجنة الأمنية، وذلك للوقف أمام المستجدات الجديده، ومناقشة القضايا المجتمعية والأمنية، والاطلاع على الأسعار وكذا تعزيز دور الأمن، بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية وزرع الطمأنينة بالمحافظة.



وتطرق رئيس انتقالي سقطرى المهندس رأفت الثقلي، في الاجتماع إلى ضرورة إدراك خطورة تفشي ظاهرة إطلاق النار في الأعراس أو في المناسبات الاجتماعية، والتي زادة نوعاً ما في الآونة الأخيرة، مما سببت باقلاق السكينة العامة، مشدداً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفي الإجتماع وجه "الثقلي" اللجنة الأمنية بضبط التجار المخالفين للتسعيرة التي أشرف عليها المجلس الانتقالي منذوا أسابيع، منوهاً إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة والحد من جشع التجار المتلاعبين بالاسعار واحتكار المواد الغذائية، التي أثقلت كأهل المواطنين.

إلى ذلك شدد "الثقلي" على رفع اليقظة الأمنية والعمل على ترسيخ دعائم الأمن وتفعيل دوره بما يسهم في تطبيع الأوضاع الأمنية، وضبط لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن وزعزعة السكينة والطمأنينة.

وخرج الاجتماع بتأخذ حزمة من الإجراءات والقرارات الصارمة، منها غارمة مالية لمن يطلقون النار في الأعراس أو المناسبات الاجتماعية وغيرها، وكذا ضبط التجار المخالفين التسعيرة، وأيضا رفع الجهازية للقوى العسكرية والأمنية تحسباً لأي أمر طارئ.