فرقة شباب عيديد للتراث والرقصات الشعبية في زيارة خاصة للتشكيلي الحضرمي يعقوب هبشان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - تريم

قامت فرقة شباب عيديد للتراث والرقصات الشعبية بزيارة خاصة للفنان التشكيلي ابن تريم يعقو هبشان في منزله بمدينة تريم .



وفي بداية اللقاء رحب الفنان هبشان باعضاء الفرقة معبرا عن تقديره وفرحته بها, واعطى هبشان اعضاء الفرقة نبذة بسيطة عن الرسم بالالوان الزيتية والرسم بالرمل وعن مشاركاته في الداخل والخارج.

واعجب اعضاء الفرفة بما سمعوه وما يسمعونه عن الموهبة الفنان يعقوب هبشان وطريقته الفريدة في الرسم والتشكيل متمنين له التوفيق في كل اعماله.

وفي ختام اللقاء قدم الفنان التشكيلي يعقوب هبشان لاعضاء الفرقة هدية تذكارية وهي احد اعماله الفنية والتي تعبر عن تحف من معالم حضرموت.

كما قدم رئيس الفرقة الاخ سامي العبد ونائبه هشام باطحان شهادة تقديرية للفنان يعقوب هبشان عرفانا منهم لجهوده في اطار الفن التشكيلي الفريد والرسالة الفنية التي يؤديها.