تزايد الانقطاعات الكهربائية في مدينة غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

تزايدت ساعات الإنقطاعات الكهربائية في مدينة غيل باوزير وصلت إلى 12 ساعة في اليوم.



حيث تزايدت معاناة المواطنين في مديرية غيل باوزير بعد ربط كهرباء غيل باوزير من محطة الفقيد عوض السقطري بالشحر.

وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء بساحل حضرمون إن أسباب ساعات الإنقطاعات الكهربائية يرجع لعدم وصول منحة المشتقات النفطية الثالثة المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وعبر أهالي المديرية عن استيائهم من خلق الأعذار و الحجج من قبل محطة الفقيد عوض السقطري بالشحر لكون المديرية تعاني أزمة الانقطاعات الكهربائية بعد ربط كهرباء الغيل من محطة الفقيد السقطري.