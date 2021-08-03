الرئيس هادي يعزي في استشهاد العميد عباد الحليسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد أركان حرب اللواء 143 مشاه العميد عباد أحمد الحليسي.



واشاد فخامته، بمناقب الشهيد الذي أدى واجبه الوطني والبطولي في معركة الدفاع عن الجمهورية، مثمناً مواقفه الوطنية الشجاعة في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا.

وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.