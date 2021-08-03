خفر السواحل تجدد تحذيرها للمواطنين من السباحة في شواطئ 5 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

جددت مصلحة خفر السواحل اليمنية، تحذيرها للمواطنين، من السباحة في شواطئ محافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، بسبب الرياح الموسمية واضطراب البحر وارتفاع أمواجه.



وأشارت المصلحة في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، إلى أنه رغم التحذيرات والجهود المبذولة من قبل المصلحة وبمشاركة السلطات المحلية في المحافظات المذكورة للحد من الغرق إلا أن حالات الغرق لم تتوقف منذ بدء موسم الرياح الشهر الماضي، نتيجة الاستهتار بالتحذيرات وعدم انصياع الكثير من الشباب وأولياء الأمور من السباحة.

وأهابت بمرتادي الشواطئ في المدن المذكورة بعدم السباحة خلال هذا الموسم.