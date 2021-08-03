رئيس مجلس النواب يلتقي بالقطاع النسوي لمناقشة المطالب والاحتياجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، في قاعة الاجتماعات بديوان محافظة المهرة، لقاء مع القطاعات النسوية، لمناقشة دعم المرأة المهرية في سبيل الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة والاستماع للصعوبات التي تواجههن.



وخلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصره وعدد من القيادات النسوية من مختلف مديريات المحافظة أستمع الشيخ البركاني إلى الصعوبات التي تواجه المرأة في محافظة المهرة ونماذج من النجاحات التي حققتها المرأة المهرية.

وأشاد الشيخ البركاني بدعم السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر لقطاع المرأة من خلال منحها الحق في تقلد الكثير من المناصب وإدارة بعض المكاتب والإدارات بما يتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها.

وأكد البركاني على ان جميع المطالب والاحتياجات التي تخص قطاع المرأة سيتم اخذها بعين الإعتبار والرفع بها إلى القيادة السياسية والسعي من أجل تلبيتها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.