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ميناء عدن تستقبل سفينة تحمل على متنها كمية من وقود الطائرات المخصص لمطار عدن الدولي

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل ميناء العاصمة عدن سفينة تحمل على متنها كمية من وقود الطائرات المخصص لمطار عدن الدولي، عقب أيام شهدت فيها عدن ازمة في وقود الطائرات والتي أجبرت شركة طيران اليمنية الى إعلان لجوءها للهبوط الاضطراري في جيبوتي للتزود بالوقود.

وقالت مصادر إن السفينة قد بدأت عملية التفريغ، مشيرة بأنه وبوصول هذه الشحنة سوف يتم توفير وقود الطائرات في مطار عدن وانفراج الازمة الراهنة. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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