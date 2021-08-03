شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميناء عدن تستقبل سفينة تحمل على متنها كمية من وقود الطائرات المخصص لمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل ميناء العاصمة عدن سفينة تحمل على متنها كمية من وقود الطائرات المخصص لمطار عدن الدولي، عقب أيام شهدت فيها عدن ازمة في وقود الطائرات والتي أجبرت شركة طيران اليمنية الى إعلان لجوءها للهبوط الاضطراري في جيبوتي للتزود بالوقود.



وقالت مصادر إن السفينة قد بدأت عملية التفريغ، مشيرة بأنه وبوصول هذه الشحنة سوف يتم توفير وقود الطائرات في مطار عدن وانفراج الازمة الراهنة.