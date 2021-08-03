البركاني يتفقد مشروع الخط الناقل للمياه المغذي لمدينة الغيضة وضواحيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

زار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني والأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، مشروع الخط الناقل للمياه الذي يغذي مدينة الغيضة وضواحيها، الذي ينفذ بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



واستمع الشيخ البركاني ومحافظ المهرة من مدير فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة الأستاذ مطر سالم كده الى مكونات المشروع والمعوقات والصعوبات التي رافقت مراحل العمل في المشروع.

ويعمل مشروع الخط الناقل على نقل المياه من حقل فوري إلى حقل الجزع بطول 22كيلو متر ، المرحلة الأولى من هذا المشروع بلغت تكلفته الاجمالية (4800000) أربعة مليون وثمانمائة ألف دولار، ويتكون هذا المشروع في مرحلته الأولى من تنفيذ مد أنابيب من فوري إلى الجزع بقطر ( 400 ملم - 16 هـ)، إضافة إلى تشغيل عدد ثلاثة آبار مع ملحقاتها من أنابيب الضخ والغرف وشبكات الكهرباء ومحولات الخفض والمولد الكهربائي وخزان تجميعي بسعة ( 1800م3) مع جميع الملحقات.