عدن.. استكمال الترتيبات الخاصة بتزويد محطة الرئيس بالوقود الخام وتشغيلها خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

كشفت مصادر مطلعة عن استكمال الترتيبات الخاصة بعملية تزويد محطة رئيس الجمهورية بالعاصمة عدن بالوقود الخام تحضيرا لبدء تشغيلها الجزئي وبقدرة 100 ميجاوات، وأن المدة الزمنية لوصول الوقود للمحطة قد يتطلب أسبوعا واحدا .



ولفتت المصادر إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالسلام باعبود والتي يرأسها الدكتور سعيد الشماسي نائب وزير النفط القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن وعضوية عدد من الكوادر المختصة في الوزارة والمكلفة بتزويد محطة الرئيس بالوقود قد استكملت الترتيبات الفنية الخاصة بنقل الوقود الخام من ميناء النشيمة الى المحطة.

واوضحت المصادر ان ناقلة النفط PEARL OF CRATER (لؤلؤة كريتر) المملوكة لشركة مصافي عدن التي غادرت ميناء الزيت بالبريقة يوم أمس الاول وتحمل على متنها شحنة ديزل من وقود منحة المملكة السعودية لتزويد محطات كهرباء محافظة حضرموت ستتوجه بعد تفريغ شحنتها إلى ميناء النشيمة ليتم بعد ذلك شحنها بالوقود الخام المخصص لتشغيل محطة الرئيس.

وتأتي هذه الترتيبات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء المتخذة في اجتماع لجنة تسويق الوقود الخام الذي انعقد قبل نحو شهر ونصف والذي شدد خلاله على سرعة تزويد محطة الرئيس بالوقود تمهيدا لتشغيلها وتحسين خدمة الكهرباء، غير أن هذه الجهود ما كان لها أن تثمر لولا الحرص والمتابعة والاشراف سير العملية من الدكتور سعيد الشماسي الذي بدأت بصماته تتجلى بصورة واضحة في قرب تشغيل مصفاة عدن بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

ونوهت المصادر بأن الأزمة الخانقة في الكهرباء التي افتعلتها شركات الطاقة المستأجرة بعدن من المرجح أن يكون سببها علم تلك الشركات بقرب تشغيل محطة الرئيس، الأمر الذي ينفي الحاجة لخدماتها مستقبلا.