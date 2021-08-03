مدير عام المنصورة يهدد بفصل الإدارات المتقاعسة عن العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

دعا مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ، على ضرورة الإضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم الكاملة ، مؤكداً بإتخاذ الإجراءات بحق المدراء المتقاعسين من أداء أعمالهم ومنها قرار الإقالة من مناصبهم.



جاء ذلك ، خلال ترأسه، الإجتماع الإستثنائي للمكتب التنفيذي بالمديرية ، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالإحتياجات والصعوبات التي تواجه عمل المكاتب ، بحضور مستشار المحافظ لشؤون المديريات ، عبدالحكيم محمد الشعبي.

وفي الإجتماع ، أكد مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، على ضرورة التعاون وتعزيز العمل المشترك وبروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة للمديرية لتجاوز التحديات وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن النهوض بالبنية التحتية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

وأستمع الداؤودي ، في الإجتماع من مدراء المكاتب التنفيذية إلى أبرز التحديات التي تواجه عملهم والمقترحات والحلول التي من شأنها تسهم في تسهيل عمل المكاتب التنفيذية ، وعلى وجه الخصوص المكاتب التنفيذية.

وخلال الإجتماع ، شدد مدير المنصورة ، الداؤودي ، على تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية بما يساعد على توفير الموارد التي تمكن السلطة المحلية من تنفيذ المشاريع خاصة الطارئة وتلبية الإحتياجات الأساسية في المديرية.

وأكد الداؤودي ، على ضرورة أن تكون مديرية المنصورة ، أنموذج يحتدى بها من بين مديريات محافظة عدن ، في العمل الإداري والإنضباط الوظيفي وفي توفير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن كافة الجوانب ، مشدداً على الإلتزام بالدوام الرسمي لجميع الموظفين دون إستثناء ، لما من شأنه تسهيل وتسريع معاملات المواطنين ، ومنع أي إختلالات مستقبلية.

وأشار مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، إلى حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية ، على متابعة سير أداء المهام المناطة لمختلف المكاتب التنفيذية ، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تظافر الجهود المخلصة للجميع والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه تسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين.