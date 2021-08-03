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مدير عام المنصورة يهدد بفصل الإدارات المتقاعسة عن العمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

دعا مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ، على ضرورة الإضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم الكاملة ، مؤكداً بإتخاذ الإجراءات بحق المدراء المتقاعسين من أداء أعمالهم ومنها قرار الإقالة من مناصبهم.

 

 

جاء ذلك ، خلال ترأسه، الإجتماع الإستثنائي للمكتب التنفيذي بالمديرية ، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالإحتياجات والصعوبات التي تواجه عمل المكاتب ، بحضور مستشار المحافظ لشؤون المديريات ، عبدالحكيم محمد الشعبي.

 

 

وفي الإجتماع ، أكد مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، على ضرورة التعاون وتعزيز العمل المشترك وبروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة للمديرية لتجاوز التحديات وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن النهوض بالبنية التحتية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

 

 

وأستمع الداؤودي ، في الإجتماع من مدراء المكاتب التنفيذية إلى أبرز التحديات التي تواجه عملهم والمقترحات والحلول التي من شأنها تسهم في تسهيل عمل المكاتب التنفيذية ، وعلى وجه الخصوص المكاتب التنفيذية.

 

 

وخلال الإجتماع ، شدد مدير المنصورة ، الداؤودي ، على تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية بما يساعد على توفير الموارد التي تمكن السلطة المحلية من تنفيذ المشاريع خاصة الطارئة وتلبية الإحتياجات الأساسية في المديرية.

 

 

وأكد الداؤودي ، على ضرورة أن تكون مديرية المنصورة ، أنموذج يحتدى بها من بين مديريات محافظة عدن ، في العمل الإداري والإنضباط الوظيفي وفي توفير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن كافة الجوانب ، مشدداً على الإلتزام بالدوام الرسمي لجميع الموظفين دون إستثناء ، لما من شأنه تسهيل وتسريع معاملات المواطنين ، ومنع أي إختلالات مستقبلية.

 

 

وأشار مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، إلى حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية ، على متابعة سير أداء المهام المناطة لمختلف المكاتب التنفيذية ، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تظافر الجهود المخلصة للجميع والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه تسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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