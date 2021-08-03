أمن حضرموت يواصل البحث على بقيّة أفراد عصابة سطت نهبت مبالغ مالية حكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أوضح مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت تعرّض سيارة تابعة لمكتب الجمارك بالمحافظة لعملية تقطّع، الساعة التاسعة والنصف يوم الإثنين، بديس المكلا، من قبل مجهولين، ونهب للمبلغ المراد توريده إلى البنك المركزي بالمكلا والمقدّر بـ18 مليون ريال يمني.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية بالمحافظة باشرت مهامها في البحث عن الجناة، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المتورطين في عملية السرقة والنهب للمال العام وبحوزته مبلغ من المال المسروق.

ولفت المصدر بأن الأجهزة المختصة أجرت تحقيقات مع الشخص المقبوض عليه، وتمكنت من معرفة بقية أفراد العصابة في عملية التقطّع والنهب، مؤكداً أن الأجهزة العسكرية والأمنية في متابعة مستمرة لإلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ارتكابهم هذه الجريمة