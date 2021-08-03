غوتيريس يعتزم تعيين السويدي غروندبرغ مبعوثاً لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال دبلوماسيون، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعتزم تعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثاً جديداً له إلى اليمن بعدما أعطت الصين بشكل غير رسمي الضوء الأخضر للاختيار بعد تأخير عدة أسابيع.



وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضواً الموافقة على غروندبرغ بالإجماع ليحل محل مارتن غريفيث، الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وأدت إلى أزمة إنسانية حادة ودفعت باليمن إلى شفا المجاعة.

وغروندبرغ هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2019. وقال دبلوماسيون إن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو (تموز)، وقال 14 عضواُ إنهم سيوافقون على التعيين.

لكن الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت. وقال مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك الإثنين، إن الصين وافقت الآن على تعيين عروندبرغ لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.

وسيخطر غوتيريس الآن المجلس رسمياً بتعيين غروندبرغ وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر. وامتنع متحدث باسم غوتيريس عن التعليق.