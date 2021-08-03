إب..سيول جارفة في "وادي بنا" بالسدة تُخلّف أضرارًا مادية كبيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهد وادي بنا بمديرية السدة، شمال شرق إب (وسط اليمن)، الليلة الماضية، سيول جارفة إثر أمطار غزيزه شهدتها المديرية ومديريات مجاورة، خلّفت أضراراً مادية كبيرة في أملاك الأهالي.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن السيول الجارفة في وادي بنا التي تزامنت مع أمطار غزيرة جرفت عشرات الأراضي الزراعية والطرقات وممتلكات للمواطنين.



وأضافت أن السيول الغير مسبوقة التي تزامنت مع أمطار غزيرة في مديريات إب الشرقية (السدة، النادرة، الشعر)، جرفت محطة كهرباء تجارية وسيارة وممتلكات مادية وأراضٍ زراعية فيما غمرت المياة العديد من المنازل العشوائية على ضفاف الوادي وأتلفت الكثير من الأثاث.



وأوضحت أن خمسة أفراد كانوا يستقلون سيارة جرفتهم السيول، أصيبوا إصابات متفاوتة ونقلوا إلى المستشفيات للعلاج بعد إنقاذ الأهالي لهم، فيما تدمرت السيارة بشكل كامل.



وخلال الأسابيع والأيام الماضية شهدت مختلف مديريات محافظة إب، أمطاراً غزيرة تسببت بسقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة.

