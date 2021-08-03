عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يشردون مئات الأسر في البيضاء.. ونداءات استغاثة

الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365

رغم مرور أسابيع على فرار مئات الأسر اليمنية في محافظة البيضاء، مازال هؤلاء يعيشون في العراء بعد أن شردتهم ميليشيات الحوثي من مناطقهم التي اقتحمتها في مديريات الزاهر وناطع ونعمان، في ظل غياب أي تدخل من المنظمات الإغاثية.



وأطلقت الأسر النازحة نداء استغاثة للحكومة اليمنية والسلطة المحلية ولكل المنظمات الإنسانية والإقليمية والمحلية للتدخل السريع والاستجابة السريعة.

فقد تحدث بيان الاستغاثة عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها مئات الأسر في مناطق جبلية معزولة وعدم توفر أبسط مقومات الحياة.

من جهته، دعا ‏مصطفى البيضاني رئيس المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء إلى ضرورة الإسراع في إغاثة النازحين جراء بطش وجرائم الحوثي، قائلاً إن النازحين "تركوا ما كان يؤويهم بشكل مفاجئ والآن لا يملكون ما يؤويهم".

1400 أسرة نزحت

في المقابل، قال نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، إن "النزوح كان كبيراً جداً من مديريتي الزاهر والصومعة التابعتين لمحافظة البيضاء".

وأضاف أن "1400 أسرة نزحت إلى مديرية الحد في يافع"، مشيراً إلى أنهم "تواصلوا مع المنظمات الدولية وتم التنسيق معهم لإرسال فرق الطوارئ لكن الاستجابة متأخرة".

كما أوضح أن عدداً من المنظمات "ستنفذ نزولاً ميدانياً إلى مناطق مديرية الحد يافع للاطلاع على أوضاع النازحين هناك، ولكن بشكل عام الاستجابة ضعيفة جداً، ولم ترقَ إلى مستوى النزوح الذي تم".

نداءات لمنظمات الإغاثة للتدخل

وكان مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة البيضاء محمد الطالبي كشف أن هناك ما يزيد على 1400 شخص من مديرية الزاهر وحدها نزحوا إلى مديرية الحد بمنطقة يافع، وفقاً لإحصائية ميدانية.

وطالب المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية بسرعة التحرك وتقديم أوجه العون لهم.

يشار إلى أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على الزاهر منتصف يونيو الماضي، شهدت المديرية نزوحاً جماعياً للسكان جنوباً.

فيما نزحت أعداد أخرى من مديريتي ناطع ونعمان شرق المحافظة بعد سيطرة الميليشيا على معظمهما أواخر الشهر الماضي.