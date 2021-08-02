ارتفاع الضحايا إلى 20 شخصًا.. - وفاة طفل ومدني متأثرين بجراحهما بانفجار لغم حوثي في "الحديدة"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، طفل ومدني، يوم الأحد، متأثرين بجراحهما إثر انفجار لغم حوثي، في حافلة كانت تقل معازيم لحفلة زفاف، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وحسب المرصد اليمني للألغام، فقد توفي، "(مثني علي عمر 14 عامًا، وفؤاد يحيى جمالي 35 عامًا) متأثرين بجراحهما بانفجار لغم للحوثيين، الخميس الماضي، بحافلة تقل معازيم لحفلة زفاف في الدريهمي الحديدة".

وأوضح المركز، "أن إجمالي الضحايا بلغ 5 أشخاص منهم 3 أطفال، ولا يزال 15 مدنيًا منهم طفل يعانون من جروح حطير أصيبوا بها خلال الانفجار".

وكان لغم حوثي، قد انفجر الخميس الماضي، في حافلة كانت تقل معازبم في حفل زفاف، ما أدى إلى مقتل وإصابة 14 مدنيا جنوبي الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وهي الأكثر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.