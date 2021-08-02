الرئيس هادي يترأس اجتماعاً استثنائياً ضم نائبه ورئيس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، اجتماعاً استثنائيًا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للوقوف على مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية.



ووجه واستمع رئيس الجمهورية، الى جملة الإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف الجوانب ومنها ما يتصل بمعيشة وحياة المواطن خدمياً ومعيشيا واجتماعياً وما اتخذ من معالجات وتدابير عاجلة لتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تداعيات التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية.

واشار رئيس الجمهورية، الى امعان تلك المليشيات في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي في سلسلة نهجها الدخيل في تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من اطفال وشيوخ ونساء وزرع الالغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار امن المنطقة واستهداف الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية لتجسيد نهجها وسلوكها الدخيل غير السوي الذي لا يؤمن بالسلام ولا يكترث للإنسان والزج بالأطفال والابرياء كوقود لحربهم ليس الا.

وحيا فخامة الرئيس، صمود ابناء شعبنا في مختلف المواقع والجبهات خلف جيشه الوطني ومقاومته الباسلة واجتراحه المأثر وتقديم التضحيات لنصرة وطنه ومستقبله لإرساء معالم وطن عادل وآمن ومستقر.

واشاد رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العز والكرامة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا.. مثمناً في ذات الصدد مواقف الشرفاء من ابناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل والضالع وغيرها من المحافظات واسنادهم لقوات الجيش الوطني في الدفاع عن حياض الوطن.

كما اشاد فخامته، بالجهود التي بذلت من قبل الجميع..موجهاً بمزيداً من العمل والتنسيق وتكثيف الجهود الميدانية في مختلف المناحي والمجالات وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع الاشقاء والمجتمع الدولي.. لافتا الى اهمية الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره سيعزز الجهود على المستوى الامني والاستقرار المجتمعي.

من جانبهم عبرا نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن سرورهم بهذا اللقاء الذي يأتي بعد عودة فخامة الرئيس من رحلته العلاجية مهنئينه بالسلامة ومواصلة جهوده الدؤوبة لخير وطنه ومجتمعه.

وقد وضعا فخامة الرئيس من خلال ايجاز حول التطورات والمستجدات الميدانية في مارب والبيضاء والجوف وشبوه وتعز والساحل وغيرها من مواقع وخطوط التماس ومواصلة المليشيات الانقلابية لعدوانها واستهداف الابرياء والمساكن بعد عجزها في تحقيق نواياها واجندتها الدخيلة.. لافتين الى صمود وتضحيات ابنا شعبنا اليمني الأبي وجيشه الوطني ومقاومته الباسلة في وجه صلف تلك المليشيات المارقة.

واشارا الى جهود وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية مع استعراض جملة من الخطوات والتدابير المتخذة في هذا الصدد مع حشد الجهود والتواصل مع القنوات والجهات الداعمة للمساعدة من خلال الإيفاء بالتزاماتها.. مثمنين دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الصدد كما تناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات الهامة واتخذ بشأنها ما يلزم.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.