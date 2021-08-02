الرئيس هادي يعزي في استشهاد قائد اللواء الثاني حماية طرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد اللواء الثاني حماية طرق العميد عبدالواحد دوكر الحداد.



واشاد رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الشهيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء والنضال الوطني..مثمناً مواقفه الوطنية الشجاعة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.