رئيس الوزراء يعزي باستشهاد قائد اللواء الثاني حماية طرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد اللواء الثاني حماية طرق العميد عبدالواحد دوكر، وهو يؤدي واجبه الوطني على رأس حملة امنية لحماية الطرق وتامين المصالح العامة في محافظة مأرب.



وأشاد رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها الى اسرة وذوي الشهيد وجميع آل دوكر، بما ابداه الشهيد البطل من مواقف بطولية وشجاعة في مواجهة الانقلاب الحوثي وفرض دعائم الامن في محافظة مأرب وافشال مخططات العناصر التخريبية التي تستهدف امن واستقرار المحافظة.. مؤكدا ان هذا الموقف الشجاع والبطولي للعميد عبدالواحد دوكر ليس بغريب عليه وهو القائد المقدام الذي قدم أربعة شهداء من أبنائه في معارك استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وقدم رئيس الوزراء، احر التعازي وصادق المواساة للوطن والمؤسسة العسكرية والأمنية عامة واسرة الشهيد البطل دوكر خاصة بهذا المصاب الاليم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.