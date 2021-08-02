نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل العميد عبدالواحد دوكر الحداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد اللواء الثاني حماية طرق العميد عبدالواحد دوكر الحداد، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني في مواجهة عناصر تخريبية إجرامية.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والبطولية وتضحياته الخالدة التي سطرها في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء في مواجهة الميليشيات الحوثية والعناصر التخريبية، ليلتحق اليوم شهيداً مجيداً بأربعة من أولاده الأفذاذ الذين سبقوه شهداء في ذات الدرب، درب الرجال الأوفياء لوطنهم وأمتهم.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية بالأدوار البارزة التي سطرها الشهيد البطل في حماية الأمن وتأمين الطرقات وخطوط السير والحفاظ على مكتسبات الوطن ومصالحه، مؤكداً بأنه كان نموذجاً مشرفاً للقائد الصادق المخلص لوطنه ومؤسسته العسكرية، بالإضافة إلى كونه وجاهة اجتماعية أفنى حياته في خدمة أبناء مجتمعه وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل ورفاقه من منتسبي القوات المسلحة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.