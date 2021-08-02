إخماد مصادر نيران حوثية وتكبيدهم قتلى وجرحى في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، الساعات الماضية، من إخماد مصادر نيران حوثية وأحبطت تحركات لعناصر مسلحة في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة (غربي اليمن).



ووجهت الوحدات العسكرية التابعة للقوات المشتركة والمرابطة في قطاع كيلو 16 ضربات مركزة استهدفت تحركات حوثية، وحققت خلالها إصابات دقيقة، اخمدت بواسطتها مصادر النيران الحوثية، بحسب تأكيد مصدر عسكري.

وبين المصدر، أن المليشيا الحوثية تكبدت خسائر بشرية ما بين قتيل وجريح إثر ضربات القوات المشتركة، علاوة على تدمير عتادها وأسلحتها، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية، متحدية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في ظل التخاذل والصمت الأممي المريب.

وطالت الانتهاكات والخروقات الحوثية المدنيين ومساكنهم ومزارعهم في مختلف المناطق الواقع تحت نيرانها