البنك المركزي بعدن يعلن تخصيص 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أعلن البنك المركزي اليمني أن صندوق النقد الدولي خصص حصة من وحدات السحب الخاصة به لدعم قيمة العملة الوطنية المتداعية.

وذكر البنك، في بيان، أن البنك الدولي خصص خمسمائة وخمسة وخمسين مليون دولار لتعزيز احتياطات اليمن من العملات الصعبة للمساهة في إيقاف انهيار العملة.

وأَضاف نائب محافظ البنك في عدن، شكيب الحبيشي، أنه ابتداءً من اليوم الأحد، سيتم تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير، وصرفها في جميع فروع البنك المركزي في المحافظات.

وكان البنك قد أعلن بدء ضخ كمية جديدة من فئة الألف ريال، كإجراء لمعالجة التشوّهات الحاصلة في سعر العملة.

وتشهد العملة المحلية، تراجعاً غير مسبوق في سوق الصرافة مقابل العملات الأجنبية، عزز من ذلك الانقسام المالي، ومنْع مليشيا الحوثي تداول الأوراق النّقدية المطبوعة حديثاً في مناطق سيطرتها.

وأعلن البنك، الخميس الفائت، في بيان، أنه أقرّ ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها، ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النّقدي