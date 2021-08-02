ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكد مصدر في مؤسسة الكهرباء بعدن أن ملاك الطاقة المستأجرة بالمدينة أوقفوا بدءًا من مساء أمس الأحد مابين 50 إلى 70 ميجاوات من توليد محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة للبلاد ما أسفر عن ارتفاع عدد ساعات إنقطاع التيار إلى أكثر من 6 ساعات مقابل ساعتين تشغيل.



وذكر المصدر ملاك الطاقة المستأجرة في المدينة نفذوا ما كانوا أشاروا إليه في وقت سابق بخفض التوليد غداة رفضهم عرض لرئيس الحكومة تسديد مستحقاتهم لدى الحكومة خلال أسبوع، وأصر التجار على أن تحوّل مستحقاتهم لأحد الحسابات البنكية.

وحسب المصدر فإن هناك مساعي للتدخل وتكثيف التواصل مع ملاك الطاقة المستأجرة بعدن من قبل الحكومة ومحافظ عدن لإعادة رفع التوليد مقابل إيجاد حلول وضمانات لتسليم المستحقات إلى التجار دون أن تفضي هذه المحاولات حتى الآن إلى أي نتائج.