شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.240 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو المنصرم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.240 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو المنصرم والتي زرعتها ميليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها تنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و894 لغماً مضاداً للدبابات، و336 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع بلغت 265 ألفا و37 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.