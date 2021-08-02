قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بنيران أبطال الجيش في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأثنين، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن مجموعة من مليشيا الحوثي حاولت صباح اليوم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر إلا أن أبطالنا كانوا لها بالمرصاد"..مؤكداً أن المعارك انتهت بفرار المليشيا بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن 18 من عناصرها، إضافة إلى تكبّدها خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات المليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد من ضمنها تدمير عربة مدرعة وطقم ومصرع جميع من كانوا على متنهما".

واشار، الى ان أبطال الجيش استعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال.