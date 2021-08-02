شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تقول إنها وفرت شحنة اختبارات كورية ضد كورونا لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها وفرت شحنة مساعدات طبية لليمن بدعم من كوريا الجنوبية تتضمن 160 الف اختبار ضد فيروس كورونا المستجد.



وقالت المنظمة الدولية، إن هذه الشحنة، ستمكنها من الوصول الى المناطق التي تفتقر لمختبرات طبية لفحص حالات الاصابة بكوفيد-19.

وسجل اليمن حتى الان 7070 حالة اصابة، بينها 1377حالة وفاة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، بينما تمتنع سلطة الحوثيين عن مشاركة مستجدات الوباء في مناطق سيطرتها الشمالية