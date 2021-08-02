شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمال حضرموت يعلنون قائمة مطالبهم قبل تنفيذ عصيان مدني خلال يومين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ المكلا

شرع اتحاد نقابات عمال حضرموت، اليوم الاثنين اضرابا شاملا في كافة المكاتب، والمؤسسات الحكومية، تمهيدا لعصيان مدني اوسع خلال يومين "مالم تسارع الحكومة والسلطة المحلية للحوار معها حول مضمون المطالب المعلنة".



فيما يلي: أهم ما جاء في القائمة المطلبية على خلفية تدهور الاوضاع الاقتصادية في المحافظة النفطية شرقي البلاد.

1- رفع الأجور والمرتبات بنسبة 200% للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وصرف التسويات والعلاوات السنوية .

2 - تثبيت المتعاقدين في كل المؤسسات .

3 - توظيف شهداء الواجب في الكهرباء والمياة وأينما وجدوا.

4 - رفع أجور العمال في القطاع الخاص.

5 - رفع أجور العمال مع الشركات المقاولة مع بترو مسيلة وتحسين شروط العمل ووضع لائحة للعمل في الشركات النفطية.

6 - إلزام مؤسستي الكهرباء والمياة بتوفير وسائل الأمن والسلامة وإلزام العمال بأستخدامها.

7 - تخفيض الجبايات والضرائب عن مؤسسات القطاع العام مصنع التعليب انمودجاً وتقديم الدعم لها لتطوير أدائها لتمكينها من المنافسة مع القطاع الخاص .

8 - الوقف الفوري للاستقطاعات من مرتبات الذين بلغوا أحد الأجلين ولم تستكمل أجراءات إحالتهم للمعاش .

9 - تسهيل الحصول على مستحقات الوفاه للمتقاعدين.

10 - رفع مبلغ القروض للمتقاعدين.

11 - إلزام كل المؤسيات بالتأمين الطبي على موظفيها .

12 - أعادة النظر في تظلمات المتقاعدين وتسوياتهم.

13 - حل مشكلة توظيف عمال النظافة وزيادة مرتباتهم.

14 - ضمان حصول العمال على أراضيهم في أقرب وقت ممكن وبدون عراقيل.

15 - إصلاح الطرقات الداخلية والرابطة بين المديريات لتسير حركة وسائل النقل والأجرة.

16 - الالتزام بشروط شغل الوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية.

17 - تشكيل لجنة رقابية من المتخصصين واتحاد النقابات لمراقبة الأداء الإداري والمالي للمؤسسات وإعطائها كافة الصلاحيات للوصول للمعلومات.

18 - وقف تدخل الأمن والسلطات العسكرية في القضايا العمالية كالأضرابات مثل ماحدث في أضراب عمال الميناء والشؤون الاجتماعية والمياه وتهديد النقابيين بأي شكل كان.

•مصفوفة المطالب العامة:

1- وضع حد لتدهور العملة الوطنية وما يترتب عليها من آتارات الغلاء.

2 - حل مشكلة استيراد الوقود وإلزام شركة النفط بالاستيراد وتقديم الدعم لها للقيام بذلك وحث البنوك وتحديداً البنك الأهلي للاسهام في ذلك.

3 - حل مشكلة الكهرباء والأخذ بما يقدمه مهندسو ومسؤلو التوليد من مقترحات للتقليل من الانقطاعات وتقليل الأعتماد على الطاقة المشتراه.

4 - تخفيض تعرفة إستهلاك الكهرباء.

5 - الشفافية في اتفاقيات النفط وتوضيح مبلغ الجبايات المضافة والجهات المستفيدة منها ، ووضعها تحت الرقابة المجتمعية ورفض أي زيادات في أسعار الوقود.

6 - اظهار حصة حضرموت من النفط وكيف يتم التصرف فيها .

7- المطالبة بفرض زكاة البترول ووضع مصاريف خاصة بها في أطار محافظة حضرموت.

8 - إخضاع المقاولات العامة للتنافس والشفافية ورفض التكليف.

9 - منع أستخدام العملة الأجنبية في المعاملات اليومية في الأسواق ويسري ذلك على المقاولات العامة للسلطة المحلية والحكومة المركزية.

10 - تشكيل لجنة مجتمعية للرقابة على الأداء الأداري والمالي في المحافظة تشارك فيها.

وقال البيان ان عصيانا مدنيا شاملا سيبدأ الاربعاء مالم يتم الاستجابة لهذه المطالب.