شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهولون يسطون على 18 مليونا من أموال جمارك حضرموت في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ المكلا

سطا مسلحون مجهولون على أموال تابعة لجمارك حضرموت، اليوم الإثنين، في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار على إطارات حافلة تقل الأموال المقدرة بـ 18 مليون، في حي شعب البادية، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على المبالغ.

وأشارت إلى أن السلطات ألقت القبض على بعض المتورطين في العملية. وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات حول الحادثة.