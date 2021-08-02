شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يطرد عناصر تخريبية من مواقع استحدثتها قرب الخط الدولي بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت القوات الحكومية من طرد العناصر التخريبية من مواقعها التي حاولت استحداثها في منطقة العرقين بمأرب بعد اشتباكات مع تلك العناصر.



الاشتباكات كانت قد أسفرت عن مقتل العميد "عبدالواحد دوكر الحداد" قائد اللواء الثاني حماية طرق خلال المواجهات.

ودارت الاشتباكات ليل الأحد ـ الاثنين في منطقة عادة ما تشهد أعمال تخريب وقطع الطرقات بالقرب من منشآت النفط والغاز