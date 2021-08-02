السعدي: 1400 أسرة نزحت من "الزاهر" و"الصومعة" في البيضاء إلى لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين "نجيب السعدي" أن أكثر من ألف أسرة نزحت الى محافظة لحج جنوبي البلاد، عقب سيطرة جماعة الحوثي على مناطقهم في محافظة البيضاء (وسط البلاد).



ونقل موقع صحيفة "الشرق الأوسط" عن السعدي قوله إن "النزوح كان كبيراً جداً من مديرتي الزاهر والصومعة التابعتين لمحافظة البيضاء، حيث نزحت 1400 أسرة إلى مديرية الحد في يافع وتواصلنا مع المنظمات الدولية وطلبنا منهم سرعة النزول وتم التنسيق معهم ونزلت فرق الطوارئ. ولكن الاستجابة متأخرة".

ولفت السعدي الى أن عدداً من المنظمات "ستنفذ نزولاً ميدانياً إلى مناطق مديرية الحد يافع للاطلاع على أوضاع النازحين هناك، ولكن بشكل عام الاستجابة ضعيفة جداً، ولم ترقَ إلى مستوى النزوح الذي تم".

وتعيش مئات الأسر اليمنية في محافظة البيضاء اليمنية ظروف صعبة في العراء بعد أن شردتهم جماعة الحوثي من مناطقهم التي اقتحمتها في مديريات الزاهر وناطع ونعمان، في ظل غياب أي تدخل من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية.