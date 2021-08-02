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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية اليوم الإثنين، 02/آب/2021.
وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة ولاء كورونا تسجيل (11) حالات إصابة مؤكدة على النحو التالي:
(4) #عدن
(3) #سقطرى
(2) #شبوة
(1) #حضرموت
(1) #مأرب
وذكرت اللجنة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تسجيل (14) حالة شفاء، على النحو التالي:
(12) #عدن
(2) #حضرموت
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من #مأرب، كما تم إجراء (3498) فحص اليوم.
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7081) منها (1378) وفاة و(4212) تعافي