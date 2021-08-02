شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية اليوم الإثنين، 02/آب/2021.



وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة ولاء كورونا تسجيل (11) حالات إصابة مؤكدة على النحو التالي:

(4) #عدن

(3) #سقطرى

(2) #شبوة

(1) #حضرموت

(1) #مأرب

وذكرت اللجنة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تسجيل (14) حالة شفاء، على النحو التالي:

(12) #عدن

(2) #حضرموت

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من #مأرب، كما تم إجراء (3498) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7081) منها (1378) وفاة و(4212) تعافي