شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تخوض معارك عنيفة لصد هجوم حوثي مباغت شرقي تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

ذكرت القوات الحكومية في مدينة تعز أنها صدت اليوم الاثنين، هجوما لمسلحي جماعة الحوثي شرقي المدينة المحاصرة منذ سنوات.



وجاء في بيان أن التحالف الحكومي خاض مواجهات عنيفة على جبهة الكريفات، شرقي مدينة تعز، تمكن خلالها من كسر هجوم الحوثيين وتكبيدهم "خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري".

هذا ولم تعلق الجماعة المتحالفة مع ايران حول هذه المستجدات الميدانية.