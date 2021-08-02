شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكمال يناقش مع منظمة أطباء بلا حدود تدخلاتها في القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور احمد الكمال، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية في اليمن بردريت، تدخلات المنظمة في القطاع الصحي.



وشدد الدكتور الكمال، على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الملحة للوزارة والعمل على زيادة التنسيق بين الوزارة والمنظمة بما يؤدي إلى تحسين نوعية العمل وعدالة التوزيع.